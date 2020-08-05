— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. 466

Культура ТНТ анонсировал выход четвертого сезона сериала «Ольга» 31 августа стартует показ четвертого сезона сериала "Ольга". В новых эпизодах героиня теленовеллы Ольга Терентьева отстранится от близких. 2

Происшествия Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии. 145

Политика Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill. 1

Общество Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске. 32

Общество The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии Публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, показали, что ее бенефициаром является Виктор Федотов — российский бизнесмен, бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (с 1990 по 1998 годы, в том числе, занимал должность заместителя генерального директора, возглавлял другие крупные российские компании нефтяного сектора).

Общество Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова. 4

Политика Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками» Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. 1,5K