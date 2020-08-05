Экономика

РБКРБКГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Виталий Савельев: мы держим удар

— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.
ТАСС01:00

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Гендиректор «Аэрофлота» Савельев не исключает банкротств авиакомпаний осенью

Коммерсантъ06:58

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

РБК05:56

Российскому рынку авиаперевозок предсказали волну банкротств

Daily Storm01:38

Часть российских авиакомпаний могут не пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса

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Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний

URA.Ru02:07

Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротства российских авиакомпаний

Говорит Москва01:35

Гендиректор «Аэрофлота» не исключает банкротств российских авиакомпаний осенью 2020 года

ТАСС01:02
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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Культура

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Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
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Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom

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РИА Новости 16:32
Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым

Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
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Политика

Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
РИА Новости 22:09
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Общество

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости 20:15
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Происшествия

Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу

Государственные Вести 03:26
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Гаджеты

Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»

Обновленная компанией Apple линейка компьютеров iMac станет самой мощной в истории.
Новый Век 08:08
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Политика

Госдеп США опубликовал доклад об основах российской пропаганды

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Армия и оружие

Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

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Общество

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Публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, показали, что ее бенефициаром является Виктор Федотов — российский бизнесмен, бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (с 1990 по 1998 годы, в том числе, занимал должность заместителя генерального директора, возглавлял другие крупные российские компании нефтяного сектора).
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Эксперты рассказали, как могут выглядеть инопланетяне

Эксперты популярного YouTube-канала Kurzgesagt рассказали, каким образом могут выглядеть инопланетяне.
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 24 новых случая коронавируса

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Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
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Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»

Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
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Общество

Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа

РИА Биробиджан 17:00
Общество

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
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В Приморье госпитализированы 10 детей после отравления в гостинице

В Приморском крае 10 детей отравились в одной из гостиниц Находки, сообщает прокуратура региона.
Российская газета 21:00
Политика

Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
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«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым

ТАСС Спорт 04:08
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Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19

В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
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Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
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Экономика

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

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В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса

В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
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