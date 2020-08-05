Экономика
РБКГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Шоу-бизнес
Сотрудницу роддома уволили из-за скандала с Сашей Черно
Экспресс газета 06:21
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Культура
ТНТ анонсировал выход четвертого сезона сериала «Ольга»
31 августа стартует показ четвертого сезона сериала "Ольга". В новых эпизодах героиня теленовеллы Ольга Терентьева отстранится от близких.
Дни.ру 10:43
Общество
Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Нового величия»
Защита настаивает на оправдательном приговоре.
Эхо Москвы 18:09
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Политика
Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom
Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 16:32
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Политика
Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
РИА Новости 22:09
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости 20:15
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести 03:26
Гаджеты
Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»
Обновленная компанией Apple линейка компьютеров iMac станет самой мощной в истории.
Новый Век 08:08
Политика
Госдеп США опубликовал доклад об основах российской пропаганды
Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США представил (.pdf) доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».
Коммерсантъ 21:59
Армия и оружие
Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Актуальные Новости вчера в 08:47
Общество
The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии
Публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, показали, что ее бенефициаром является Виктор Федотов — российский бизнесмен, бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (с 1990 по 1998 годы, в том числе, занимал должность заместителя генерального директора, возглавлял другие крупные российские компании нефтяного сектора).
РБК 21:55
Космос
Эксперты рассказали, как могут выглядеть инопланетяне
Эксперты популярного YouTube-канала Kurzgesagt рассказали, каким образом могут выглядеть инопланетяне.
Актуальные Новости 03 августа в 07:52
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 24 новых случая коронавируса
За сутки выявили 24 новых зараженных COVID-19.
RuNews24.ru 01:14
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Политика
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Политика Сегодня вчера в 10:30
Общество
Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа
РИА Биробиджан 17:00
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Происшествия
В Приморье госпитализированы 10 детей после отравления в гостинице
В Приморском крае 10 детей отравились в одной из гостиниц Находки, сообщает прокуратура региона.
Российская газета 21:00
Политика
Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Коммерсантъ 17:59
Здоровье
Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19
В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru 02:26
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва 18:38
Экономика
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости 22:05
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24