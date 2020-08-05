— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

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Общество В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах. 1,1K

Политика В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии. 165

Происшествия В столице Ливана уточняется число жертв после мощнейшего взрыва В Бейруте число жертв названо пока 78 человек, пострадавших на данный момент свыше 4000. С каждым часом их количество увеличивается.

Общество В Липецке суд приостановил работу крупного ТРЦ «Европа» С документами в суд обратился прокурор, он потребовал устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТРЦ «Европа» на улице Советской и приостановить деятельность ТРЦ на время устранения. 2

Происшествия ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.

Политика Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию? На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином. 3

Политика Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.

Футбол Матч «Тамбова» с «Ростовом» в Саранске пройдет без зрителей Ситуация с КOVID-19 в республике остается напряженной, поэтому ближайшие матчи «Тамбова» на «Мордовия Арене» пройдут без зрителей.

Наука Следующий тип коронавируса уже был зафиксирован среди летучих мышей Учёные составили генеалогическое древо COVID-19, проследив его происхождение и проведя сравнение генетического кода с кодом других коронавирусов, выявленных у летучих мышей, людей и чешуйчатого животного панголина.

Армия и оружие Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57 Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Здоровье Эксперт назвала правильный способ обработки рук антисептиком Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком.

Шоу-бизнес Алексей Чумаков ответил на обвинения в тирании Алексей Чумаков ответил на обвинения в тирании Отношения Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова вызывают у подписчиков множество вопросов.