Коронавирус
РБКГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
REGNUM вчера в 18:01
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Здоровье
В августе в Тульскую область поступит вакцина от гриппа
Сегодня, 5 августа, на брифинге для СМИ региональный министр здравоохранения рекомендовал жителям Тульской области пройти вакцинацию против гриппа.
Молодой коммунар 06:32
Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Происшествия
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
РИА Новости 06:40
Политика
В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
В столице Ливана уточняется число жертв после мощнейшего взрыва
В Бейруте число жертв названо пока 78 человек, пострадавших на данный момент свыше 4000. С каждым часом их количество увеличивается.
Татарстан Сегодня 05:57
Общество
В Липецке суд приостановил работу крупного ТРЦ «Европа»
С документами в суд обратился прокурор, он потребовал устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТРЦ «Европа» на улице Советской и приостановить деятельность ТРЦ на время устранения.
Kursk.com 05:55
Происшествия
ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила
Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.
НТВ 04:30
Политика
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином.
РИА Новости 01:00
Политика
Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.
Lenta.ru 06:58
Футбол
Матч «Тамбова» с «Ростовом» в Саранске пройдет без зрителей
Ситуация с КOVID-19 в республике остается напряженной, поэтому ближайшие матчи «Тамбова» на «Мордовия Арене» пройдут без зрителей.
Столица С 03 августа в 09:05
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Общество
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней
В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
Наука
Следующий тип коронавируса уже был зафиксирован среди летучих мышей
Учёные составили генеалогическое древо COVID-19, проследив его происхождение и проведя сравнение генетического кода с кодом других коронавирусов, выявленных у летучих мышей, людей и чешуйчатого животного панголина.
SterlitamakTime.ru 06:56
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
РИА Новости 06:32
Здоровье
Эксперт назвала правильный способ обработки рук антисептиком
Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком.
Газета.Ru 07:18
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Алексей Чумаков ответил на обвинения в тирании
Алексей Чумаков ответил на обвинения в тирании Отношения Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова вызывают у подписчиков множество вопросов.
Экспресс газета 07:12
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Происшествия
Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына
Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
Министерство финансов перечислило 69 регионам России транш на сумму 100 млрд рублей в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 02:20
Экономика
На профилактику коронавируса бизнес Петербурга получил 600 млн рублей
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 14:09 — REGNUM Предприятия Петербурга получили из бюджета 600 млн рублей на профилактику коронавируса.
REGNUM 07:09