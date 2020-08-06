— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

Кино Том Хэнкс может сыграть в экранизации классического мультфильма В 2018 году популярного актера приглашали для съемок экранизации, но режиссер Пол Кинг в 2019 году отказался от работы над фильмом по семейным обстоятельствам, и проект отложили на долгий срок.

Происшествия «Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.

Политика Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». 1,8K

Общество Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске. 308

Происшествия Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус. 2

Политика Путин подписал указ об отставке трех генералов СК Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. 350

Шоу-бизнес Глюкоза почтила память погибшей в ДТП Бережной редким фото Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, в годовщину гибели в ДТП украинского общественного деятеля Ирины Бережной опубликовала совместный снимок.

Общество Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Кино «Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии. 2

Футбол Бартомеу перечислил футболистов «Барселоны», которые не продаются Стали известны футболисты, которые точно не покинут каталонскую «Барселону». Об этом рассказал президент испанского гранда Хосеп Бартомеу.

Культура Comedy Central возвращает «Шоу Рена и Стимпи» Comedy Central решил возродить мультсериал «Шоу Рена и Стимпи», оригинальная версия которого завершилась почти 25 лет назад.