Экономика
РБКГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАССвчера в 01:00
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Часть российских авиакомпаний могут не пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса
Эхо Москвывчера в 02:06
Гендиректор «Аэрофлота» Савельев не исключает банкротств авиакомпаний осенью
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Вести.Ru вчера в 18:25
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