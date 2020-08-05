— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

Политика Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 350

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Общество Глава Калмыкии заразился коронавирусом Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.

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Кино «Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии. 1