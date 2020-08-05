Экономика
РБКГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Экономика
Россиянам посоветовали вкладываться в золото и криптовалюту
ФедералПресс вчера в 00:13
Общество
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Общество
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.
BFM.ru 08:09
Культура
Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии
Ранее LIVE24 сообщало, что актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера».
Live24 08:25
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести 03:26
Наука
Физики выяснили, почему чай из микроволновки невкусный
Физики из США, заинтересовавшиеся невозможностью заваривания вкусного чая кипятком из микроволновки, выяснили, что все дело в неравномерном нагреве воды.
Planet Today 03:54
Игры
Главный герой новой Assassin’s Creed окажется любителем кошек
Главный герой игры Эйвор сможет гладить любых встреченных им кошек.
REGNUM вчера в 07:44
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Экономика
Сулейман Керимов впервые возглавил российский список Forbes
С оценкой состояния в 24,7 миллиарда долларов семья Керимова опередила бывшего лидера списка Владимира Потанина.
BFM.ru 08:20
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com 05:10
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Авто
Kia Soul получил в РФ новую комплектацию Style
Российские дилеры KIA начали продажи кроссовера KIA Soul в новой комплектации Style.
Автоновости дня 06:30
Кино
«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире
Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
Бел.Ру 02:44
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36