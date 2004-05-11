Экономика
РБКГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Культура
Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Киноафиша России 07:09
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Гаджеты
Европейские Xiaomi Mi 10 Pro получили стабильную MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для европейских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro.
Megaobzor.com 09:32
Происшествия
Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Второй самолет с российским оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыл в Бейрут, сообщила пресс-служба МЧС.
РИА Новости 16:06
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Здоровье
Уникальная для Крыма операция прошла в севастопольской горбольнице №5
Детские хирурги провели уникальную урологическую операцию в Севастополе - эндовезикальная коррекция устья мочеточника не проводилась раньше не только в городе, но и во всем Крыму.
Новый Севастополь 08:09
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
Автоновости дня 14:50
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Наука
Новый метод лечения коронавируса разработали в России
Студенты, учащиеся в магистратуре Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сконструировали светодиодную установку для абсолютно безопасного лечения коронавируса и остальных тяжелых заболеваний.
ИнфоСМИ 14:20
Кино
«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире
Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
Бел.Ру 02:44
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки.
Lenta.ru 16:06
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Авто
Предсказывают рост продаж автомобилей Tesla в России
32CARS.ru вчера в 06:28
Политика
Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17
Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Новый День 10:03
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru 04:29
Армия и оружие
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в настоящее время продолжаются испытания этого самолета.
Sibnet Новости 10:22
Космос
Видео: Как человечество может стать космической цивилизацией за 100 лет
Srnsk 01 августа в 21:50
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53