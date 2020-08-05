Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
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На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Виталий Савельев: мы держим удар
— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.
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Гендиректор «Аэрофлота» Савельев не исключает банкротств авиакомпаний осенью
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