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РБК
РБК

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Виталий Савельев: мы держим удар

— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.
ТАССвчера в 01:00
Подробнее о событии
АБН

Глава «Аэрофлота» спрогнозировал возможные банкротства авиакомпаний осенью

АБН01:13
Коммерсантъ

Гендиректор «Аэрофлота» Савельев не исключает банкротств авиакомпаний осенью

Коммерсантъвчера в 06:58
Говорит Москва

Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротства российских авиакомпаний

Говорит Москвавчера в 01:35
URA.Ru

Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний

URA.Ruвчера в 02:07
Эхо Москвы

Часть российских авиакомпаний могут не пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса

Эхо Москвывчера в 02:06
РБК

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

РБКвчера в 05:56
ТАСС

Гендиректор «Аэрофлота» не исключает банкротств российских авиакомпаний осенью 2020 года

ТАССвчера в 01:02

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Страна Советов on-line4 августа в 13:10
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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«ВымпелКом» объяснил ухудшение показателей пандемией и потерей «темпа»

Как рассказал в интервью РБК гендиректор «ВымпелКома» Александр Торбахов, потеря клиентов — это главное, что бросилось ему в глаза в момент прихода в компанию (Торбахов занял этот пост в начале апреля).
РБК02:37

Управляющий сахалинским отделением Пенсионного фонда стал фигурантом еще одного уголовного дела

Ранее следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщало, что отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области Дениса Мазура.
Сахалин.Инфо02:02