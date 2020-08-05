Коронавирус
РБКГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Москва, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом.
REGNUM 06:30
Общество
Метро Петербурга просит горожан помнить про маски и респираторы
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Метрополитен Петербурга призвал пассажиров помнить об обязательном условии носить маски при посадке в метро.
REGNUM 06:30
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» передал Минобороны второй полковой комплект С-400
Минобороны получило от производителя второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
ТАСС 04:44
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Политика
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
Члены партии ЛДПР намерены провести в Москве митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил в среду лидер партии Владимир Жириновский в ходе общения с участниками форума "Территория смыслов".
ТАСС 05:27
Политика
В США предрекли разногласия между Россией и Европой после выборов в Белоруссии
В США рассказали о «бурных последствиях» предстоящих выборов в Белоруссии при победе опозиции и предрекли в этом случае разногласия между Россией и Западной Европой.
Lenta.ru 06:45
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
CT news вчера в 11:22
Происшествия
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:40
Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой".
ТАСС 06:03
Общество
В российском городе появятся автобусы с цитатами Путина
Lenta.ru вчера в 07:27
Происшествия
Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после взрыва
Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там во вторник взрыва.
ТАСС 06:52
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Экономика
Подразделение Alibaba провело в Гонконге крупнейшее FPO с 2015 года
По данным Reuters, FPO подразделения Alibaba стало крупнейшим подобным размещением в Гонконге с 2015 года.
Коммерсантъ 06:24
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Происшествия
Взрыв корабля в порту Бейрута разрушил половину города
Хотя изначально власти сообщали о взрыве корабля с пиротехникой.
JustMedia 00:54
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40