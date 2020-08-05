— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

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Политика В США предрекли разногласия между Россией и Европой после выборов в Белоруссии В США рассказали о «бурных последствиях» предстоящих выборов в Белоруссии при победе опозиции и предрекли в этом случае разногласия между Россией и Западной Европой.

Происшествия В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Общество В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах. 1K

Общество Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой". 47

Происшествия Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после взрыва Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там во вторник взрыва.

Происшествия В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19 Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19. 7

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Экономика Подразделение Alibaba провело в Гонконге крупнейшее FPO с 2015 года По данным Reuters, FPO подразделения Alibaba стало крупнейшим подобным размещением в Гонконге с 2015 года.

Футбол Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».