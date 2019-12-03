Общество
РБКГлава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.
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Политика
В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций
США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России.
Происшествия
В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Белгородской области
Стена четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области обрушилась из-за взрыва бытового газа.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Экономика
Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»
Сбербанк в следующем году будет предлагать широкому кругу клиентов новый инструмент — кредит с применением «золотой акции», рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин, передает корреспондент РБК.
Экономика
Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Энергетика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Общество
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Политика
Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400
14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Кино
Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»: в грядущем фильме Наташе Романофф (также известной как Черная Вдова) придется столкнуться со своим прошлым и встретиться со своей старой "семьей", включая советского супергероя Красного Стража.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Хоккей
Назван состав молодежной сборной РФ по хоккею для подготовки к ЧМ-2020
Стал известен расширенный состав молодежной сборной России (игроки до 20 лет) для участия в учебно-тренировочном сборе перед молодежным чемпионатом мира.
Наука
Создан проводящий электричество без нагрева материал
Американским физикам из Университета Беркли удалось создать металл (диоксида ванадия VO2), проводящий электричество без нагрева.
Политика
Помочь «Единой России» на выборах в Госдуму призовут партии-спойлеры
Напомним, на выборах в Госдуму 2016 года участвовали 14 политических партий.
Здоровье
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Здоровье
Врачи рассказали, как по рукам определить рак легких
Гаджеты
Представлена открытая экосистема высокопроизводительных мини-ПК на процессорах AMD Ryzen Embedded V1000 и R1000
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.