Общество

РБКРБКГлава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

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Экономика

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

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Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru вчера в 07:39
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Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
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Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400

14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.
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Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
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Кино

Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

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Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву

К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
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Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Стал известен расширенный состав молодежной сборной России (игроки до 20 лет) для участия в учебно-тренировочном сборе перед молодежным чемпионатом мира.
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Создан проводящий электричество без нагрева материал

Американским физикам из Университета Беркли удалось создать металл (диоксида ванадия VO2), проводящий электричество без нагрева.
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Напомним, на выборах в Госдуму 2016 года участвовали 14 политических партий.
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Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам

Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
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Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
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РИА Новости вчера в 10:48
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На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
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13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
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