Общество
РБКГлава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.
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Руководитель Приморья подчеркивает, что уже получил массу писем, ходатайств и подписей с просьбой восстановить Пака на его посту.
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В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
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Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
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Клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» отправил в отставку наставника Джона Хайнса.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Политика
Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
Происшествия
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии
Гаджеты
В Сети раскрыли дизайн удешевленного флагмана Samsung Galaxy A91
Сегодня в Сети раскрыли дизайн удешевленного флагмана Samsung Galaxy A91 на основе последних утечек информации.
Общество
Основатели Google покинули все посты в материнской компании Alphabet
Президент Alphabet Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты.
Общество
Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум
Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Происшествия
Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра
View this post on Instagram Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Политика
Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
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Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
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Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
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Российский врач рассказал, о каких опасных болезнях может говорить возникшее кровотечение из носа.
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Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет
Студент разгадал загадку, которую лучшие физики планеты не могли объяснить сотни лет.