Общество

РБКРБКГлава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.
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