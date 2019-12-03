Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.

с чего всё началось

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.

Общество ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".

Космос NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам» Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.

Политика Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Спорт Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.

Технологии Стало известно, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке В интервью авторитетному изданию "Аргументы и Факты" эксперт по системам видеонаблюдения и электронике Андрей Яковлев рассказал, опасно ли оставлять зарядное устройство в розетке.

Экономика Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Происшествия Заочно арестован новый фигурант «московского дела» Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.

Экономика Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.