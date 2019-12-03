Общество
Коммерсантъ«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
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Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.РБК01:00
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