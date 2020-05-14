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Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать постепенное ослабление карантинных мер в регионах. Об этом «Ведомостям» рассказали осведомленные источники.
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Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей". Заниматься оценкой должен Роспотребнадзор, добавляет один из собеседников. Представитель "Аэрофлота" от комментариев отказался.
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