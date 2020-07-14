Коронавирус

РБКРБК«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией».
Читать в источнике
Комментировать15
Михаил Мишустин
Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 03:44

Подробнее о событии

«Аэрофлот» заявил о готовности снизить цены на эконом-класс на 30%

Говорит Москва06:19

«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

РБК04:56

Глава «Аэрофлота» рассказал о восстановлении российской авиаотрасли

РИА Новости04:33

Кабмин предоставит «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Российская газета04:10

Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

RT на русском03:53

Новая стратегия «Аэрофлота»: снижение тарифов и рост авиаперевозок

Вести.Ru04:19

«Аэрофлот» представил новую стратегию развития «30/30»

Интерфакс05:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Футбол

Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»

После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре

Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 05:57
1
Игры

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com вчера в 07:29
12
Армия и оружие

В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

Известия 06:02
168
Здоровье

Роспотребнадзор по РТ: рост заболеваемости пневмонией оправдан

Почему – объяснила заместитель главы ведомства Любовь Авдонина Сравнивать заболеваемость пневмонией с прошлым годом или со средним многолетним показателем некорректно.
Челнинские известия 06:20
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton

В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
76
Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
198
Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Inc-news.ru 00:26
509
Общество

ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
100
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
195
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru вчера в 04:01
53
Политика

В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проведенные его сторонниками в прошедшие выходные.
Известия 06:20
125
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
22
Общество

Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте

Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
2
Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
15
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
921
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
264
Футбол

Карпина обвинили в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опубликовал письмо главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина в комитет по этике, в котором функционер просит рассмотреть высказывания специалиста.
Газета.Ru 06:24
Гаджеты

Apple выплатит компенсации пользователям искусственно замедленных iPhone

В рамках коллективного иска от пользователей компания Apple обязуется выплатить денежную компенсацию всем тем, кто пострадал от намеренного замедления процессоров старых моделей iPhone, о котором стало известно в конце 2017 года, сообщает The Verge.
Газета.Ru 05:34
1
Армия и оружие

Трое российских военных ранены при подрыве колонны в Идлибе

REGNUM 05:38
779
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,4K
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,2K
Общество

Санатории Крыма вновь требуют справки об отсутствии коронавируса

Роспотребнадзор Крыма вернул требование к отдыхающим в местных санаториях о предоставлении справок, доказывающих отсутствие COVID-19.
NewInform 05:14
1
Игры

Переиздание Age of Empires III получило возрастной рейтинг в Бразилии

Age of Empires III: Definitive Edition получила возрастной рейтинг 12+ от бразильского профильного агентства.
CyberSport.ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

Pravda.Ru 05:51
Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
11
Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
109
Общество

Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа

Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM 06:11
29
Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
317
Политика

В Кремле оценили заявление Турции о смене статуса собора Святой Софии

Песков добавил, что собор имеет сакральное значение для православных и других христиан, поэтому в РФ новость о смене его статуса вызвала столь эмоциональный резонанс.
Life.ru 06:41
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное