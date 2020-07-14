с чего всё началось

Вторая "тридцатка" означает, что на 30% будут снижены цены на билеты в эконом-классе, пояснил Савельев. Стратегия предполагает трансформацию бизнеса трех из четырех компаний группы - "Аэрофлота", "России" и "Победы", отметил топ-менеджер.

Глава «Аэрофлота» представил Мишустину стратегию группы до 2028 года

Политика Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей. 5

Общество Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели ношение защитных масок станет обязательным во всех закрытых общественных местах, а не только на транспорте.

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 1,9K

Политика Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США Защита Европы Соединенными Штатами на сегодняшний день не является «само собой разумеющимся» делом, Европе предстоит найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.

Происшествия Источник опроверг попытку Ефремова дать взятку сотруднику ГИБДД Актер Михаил Ефремов, который в начале июня оказался участником ДТП с погибшим в Москве, не делал попыток дать взятку сотруднику ГИБДД во время составления протокола после аварии. 235

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 103

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах. 2

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ "Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев. 20

Общество Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов. 833

Общество Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». 245

Происшествия Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой. 15

Происшествия Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД". 14

Авто В России запретят ремонтироваться восстановленными запчастями Изменения, прописанные в пакете изменения для Техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу. 1

Происшествия Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной. 4