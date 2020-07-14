Коронавирус
ИнтерфаксГлава «Аэрофлота» представил Мишустину стратегию группы до 2028 года
Вторая "тридцатка" означает, что на 30% будут снижены цены на билеты в эконом-классе, пояснил Савельев. Стратегия предполагает трансформацию бизнеса трех из четырех компаний группы - "Аэрофлота", "России" и "Победы", отметил топ-менеджер.
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с чего всё началось
«К ней "Победе" большое уважение всех пассажиров, к ней привыкли, и у нас по нашему опросу более 60% пассажиров готовы летать "Победой" только потому, что это дешевые билеты и качественный сервис»,— отметил господин Савельев на встрече с премьер-министром.Коммерсантъ06:11
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Политика
Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
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Происшествия
В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка
Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
Политика
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
RT на русском 06:31
Общество
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели ношение защитных масок станет обязательным во всех закрытых общественных местах, а не только на транспорте.
Российская газета 09:20
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Политика
Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США
Защита Европы Соединенными Штатами на сегодняшний день не является «само собой разумеющимся» делом, Европе предстоит найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.
Взгляд.ру 09:22
Происшествия
Источник опроверг попытку Ефремова дать взятку сотруднику ГИБДД
Актер Михаил Ефремов, который в начале июня оказался участником ДТП с погибшим в Москве, не делал попыток дать взятку сотруднику ГИБДД во время составления протокола после аварии.
АБН 06:31
Футбол
Виктор Гончаренко: Делаем все возможное, чтобы выйти и качественно сыграть против «Локомотива»
Рулевой ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче чемпионата России против «Локомотива».
Bookmaker-ratings.ru 08:21
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс 04:24
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
Армия и оружие
Украинцы всерьез ждут атаки россиян на Херсонскую область
"Все попытки об атаке звучат со стороны России", – заявил Куприй.
Вести.Ru 08:23
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Общество
Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис вчера в 06:28
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Общество
В Курской области чиновников лишили премий за ошибки в документах
Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил квартальных премий сотрудников администрации области, допустивших ошибки при составлении официальных документов.
ТАСС 09:38
Армия и оружие
Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе
RT на русском 07:11
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге
Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
Авто
В России запретят ремонтироваться восстановленными запчастями
Изменения, прописанные в пакете изменения для Техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe 08:09
Культура
В клипе «Фотосессия» группы Ленинград представили новый вокальный микрофон завода «Октава»
Завод «Октава» предоставил для съемок клипа группировки «Ленинград» «Фотосессия» новую разработку — вокальный динамический микрофон МД-305.
АртМосковия 07:29
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Общество
В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику автомобильной службы в войсковой части Николаю Заикину за взяточничество при отборе военных в Сирию.
RT на русском 09:28