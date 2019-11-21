Общество
Deita.ruГлава «Аэрофлота» впервые попал в список Forbes
Глава «Роснефти» занял 7 место – у него доля 0,12%, $88 млн. Также в рейтинг впервые попали глава Сбербанка Герман Греф ($2,6 млн) и глава Аэрофлота Виталий Савельев ($2,2 млн).
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Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Транспорт
В Москве открыли Московские центральные диаметры
Запуск одного из диаметров привел к изменениям работы аэроэкспресса от Белорусской до аэропорта Шереметьево - теперь он едет 50 минут вместо 35.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Футбол
«Ювентус» может перехватить Мбаппе у «Реала»
Туринский «Ювентус» планирует побороться с «Реалом» за трансфер нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
Здоровье
Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела
Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Здоровье
Врачи научили гипертоников лечиться без таблеток
Достаточно лишь соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут людям с гипертонической болезнью отказаться от таблеток и продлить жизнь, сообщает Harvard Health Publishing.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»
Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Музыка
Группа «Каста» предложила Путину альтернативный гимн России
Известная российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России.
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Теннис
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Экономика
В России собираются ввести минимальную цену на сигареты
В этом году доля нелегальных табачных изделий на российском рынке составила 10,3%, по сравнению с показателем предыдущего года в 7,7%. Об этом пишет "RG".
Здоровье
На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника
На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника Сложной экспертизой займется областная наркологическая больница.
Гаджеты
Новый бестселлер Samsung уже на подходе
Компания Samsung в начале следующего года выведет на рынок первые модели линейки Galaxy A нового поколения.
Политика
Зеленский отказался от помощи Лукашенко
По словам Зеленского, глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз предлагал ему помощь на границе между Россией и Украиной.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.