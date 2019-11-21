Общество

Deita.ruDeita.ruГлава «Аэрофлота» впервые попал в список Forbes

Глава «Роснефти» занял 7 место – у него доля 0,12%, $88 млн. Также в рейтинг впервые попали глава Сбербанка Герман Греф ($2,6 млн) и глава Аэрофлота Виталий Савельев ($2,2 млн).
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