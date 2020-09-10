Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса
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Клиенты не предъявляли повышенный спрос на валюту в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.В источнике
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