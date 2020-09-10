В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.