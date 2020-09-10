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РБК
РБК

Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса

Клиенты не предъявляли повышенный спрос на валюту в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.В источнике
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Дума ТВ

Глава Альфа-банка рассказал, как кризис влияет на бизнес и граждан

Дума ТВ03:16
ГЛАС.RU

Гендиректор «Альфа-банка» рассказал о влиянии кризиса на бизнес

ГЛАС.RU03:06
Банки.ру

Верхошинский: «Полностью цифровые банки не могут дать человечеству нормального контакта»

Банки.ру03:00
РБК

Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса

РБК04:02

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Российская газетавчера в 14:50
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ТАСС: комиссия признала нарушение этики адвокатом Пашаевым

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.
Дождь01:48
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В правительстве Алтайского края назначен куратор социального блока

Барнаул, 10 сентября 2020, 10:23 — REGNUM В связи с добровольной отставкой заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, губернатор Алтайского края Виктор Томенко определился с новым руководителем социального блока в возглавляемом им правительстве.
REGNUM03:23
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В Минске начался допрос Колесниковой

В СИЗО в Минске начался допрос члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба Виктора Бабарико Глеба Германчука.
РБК03:47
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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости00:53
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

Ранее СМИ сообщили, что актеры сблизились во время съемок фильма «Чернобыль: Бездна», режиссером которого выступил Козловский, а Акиньшина в картине играла главную роль, пишет Экспресс газета.
Shraibikus News01:54
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:25
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