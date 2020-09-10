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РБК
РБК

Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса

Клиенты не предъявляли повышенный спрос на валюту в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.В источнике
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Банки.ру

Верхошинский: «Полностью цифровые банки не могут дать человечеству нормального контакта»

Банки.ру03:00
РБК

Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса

РБК04:02
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК01:00
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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Прокурор запросил три года условно для боксёра Кушиташвили

Москва, 10 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Государственное обвинение просить приговорить к трем годам условно боксера Георгия Кушиташвили, который обвиняется в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику Росгвардии.
REGNUM04:39

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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