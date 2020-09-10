Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
Москва, 10 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Государственное обвинение просить приговорить к трем годам условно боксера Георгия Кушиташвили, который обвиняется в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику Росгвардии.