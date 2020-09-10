Глава Альфа-банка предупредил о потрясениях на фондовом рынке
Розничные инвестиции «действительно все более популярное направление», отметил Верхошинский.В источнике
С чего всё началось
Глава Альфа-банка предупредил о потрясениях на фондовом рынке
Значительная часть россиян консервативны в вопросе сбережений, поэтому вклады «не умрут» как продукт, однако приток населения на фондовый рынок чреват рисками, сказал в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
РБКвчера в 03:00
Подробнее о событии