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РБК
РБК

Глава Альфа-банка предупредил о потрясениях на фондовом рынке

Розничные инвестиции «действительно все более популярное направление», отметил Верхошинский.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава Альфа-банка предупредил о потрясениях на фондовом рынке

Значительная часть россиян консервативны в вопросе сбережений, поэтому вклады «не умрут» как продукт, однако приток населения на фондовый рынок чреват рисками, сказал в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
РБКвчера в 03:00
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РБК

Глава Альфа-банка предупредил о потрясениях на фондовом рынке

РБКвчера в 03:00
Ридус

Директор «Альфа-банка» дал совет, как не разориться на фондовом рынке

Ридусвчера в 05:44
Экономика сегодня

Глава Альфа-банка: рынок розничных инвестиций ожидают потрясения

Экономика сегоднявчера в 05:22
Инвест-Форсайт

Глава Альфа-банка предупредил о потрясениях фондового рынка

Инвест-Форсайт22:25

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
REGNUMвчера в 23:25
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ruвчера в 12:26
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке

Речь идет о советнике отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрии Здравило и ведущем советнике отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталии Ликучеве.
Российская газетавчера в 12:16
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