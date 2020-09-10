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РБК
РБК

Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан

Альфа-банк не провел ни одной масштабной реструктуризации кредитов для крупного бизнеса, рассказал в интервью РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. По его словам, крупные корпорации чувствуют себя лучше средних компаний.В источнике
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ИА Клерк.Ру

Средний бизнес пострадал сильнее крупного во время пандемии, считают в Альфа банке

ИА Клерк.Ру05:20
Компания

Глава Альфа-банка назвал «неплохим» положение крупного бизнеса в кризис

Компания04:39
РБК

Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан

РБК02:15
Дума ТВ

Глава Альфа-банка рассказал, как кризис влияет на бизнес и граждан

Дума ТВ03:16
ГЛАС.RU

Гендиректор «Альфа-банка» рассказал о влиянии кризиса на бизнес

ГЛАС.RU03:06
Lenta.ru

Названы главные пострадавшие от коронавируса

Lenta.ru04:28

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
RT на русском04:28
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В Кремле оценили решение Сербии о приостановке участия в учениях ОДКБ

В Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами, уважают его, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:24
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Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией

Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
РИА Новости05:05
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
Evo-rus.com01:23
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Песков прокомментировал сообщения об «атаках российских хакеров»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российские хакеры подозреваются в нападении на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.
RT на русском05:45
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Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.
Live2405:00
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На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег

Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости03:39
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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Huawei установит третью версию HarmonyOS на новые смартфоны

Смартфон под управлением указанной ОС уже существует и, вероятно, выйдет на рынок в следующем году вместе с рядом новых устройств, включая ПК, планшеты, интеллектуальные носимые устройства и другие продукты IoT.
Astera8 сентября в 02:28
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