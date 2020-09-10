Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан
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Альфа-банк не провел ни одной масштабной реструктуризации кредитов для крупного бизнеса, рассказал в интервью РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. По его словам, крупные корпорации чувствуют себя лучше средних компаний.В источнике
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