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РБК
РБК

Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан

Альфа-банк не провел ни одной масштабной реструктуризации кредитов для крупного бизнеса, рассказал в интервью РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. По его словам, крупные корпорации чувствуют себя лучше средних компаний.В источнике
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Дума ТВ

Глава Альфа-банка рассказал, как кризис влияет на бизнес и граждан

Дума ТВ03:16
ГЛАС.RU

Гендиректор «Альфа-банка» рассказал о влиянии кризиса на бизнес

ГЛАС.RU03:06
Банки.ру

Верхошинский: «Полностью цифровые банки не могут дать человечеству нормального контакта»

Банки.ру03:00
РБК

Глава Альфа-банка предупредил о потрясениях на фондовом рынке

РБК03:00

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса
Ведомости00:53
15

Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36

В Приморье сократили число коек для пациентов с коронавирусом

Медицинские учреждения Приморского края, которые в период пика пандемии коронавируса были перепрофилированы под лечение пациентов с этим диагнозом, постепенно возвращаются к работе по основному профилю.
Российская газета00:31
2

Apple подала к Epic Games встречный иск на $600 млн

Спор между двумя компаниями начался 13 августа, когда Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite, в которой игроки могли покупать внутриигровую валюту дешевле, чем через платежную систему Apple.
Хайтек+вчера в 07:22
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
3

Грымов заподозрил Пашаева в стремлении «уничтожить пьяного водилу»

Следите за развитием событий в трансляции: "Михаил Ефремов получил восемь лет колонии: новости и комментарии" Грымов назвал фарсом судебный процесс по делу Ефремова и отметил, что именно адвокат Пашаев "превратил человеческую драму в клоунаду".
REGNUM02:34
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, Вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.
RT на русском23:45
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Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
8

В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
Evo-rus.com01:23
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