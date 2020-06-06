Что случилось с Повалко и какая роль у Alion Energy В среду, 3 июня, в РВК и в доме у гендиректора РВК Александра Повалко прошли обыски. Как сообщали источники "Коммерсанта", следствие подозревает, что руководство РВК вкладывало деньги госкомпании в личные проекты.

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