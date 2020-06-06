Экономика
Моя Москва.онлайнГлава Alion Energy отверг данные о хищении средств РВК
Глава Alion Energy Марк Кингсли заявил, что «каждый потраченный пенни» из тех $22,3 млн, полученных от Российской венчурной компании, строго контролировался бухгалтерами.
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Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Энергетика
Члены ОПЕК согласились продлить сокращение добычи нефти еще на месяц
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 09:26
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Кино
Фильм «Прислуга» вновь популярен на фоне протестов, но активисты призывают не смотреть его
В течение 4 июня картина была самой популярной на стриминге среди пользователей США, однако многие зрители призвали не смотреть ее.
КиноПоиск 04:58
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Космос
Японцы предложат «ремонт» спутников связи на орбите с помощью израильских технологий
Сервисный спутник Astroscale в представлении художника По сообщению японских источников, молодая японская компания Astroscale приобрела израильский стартап Effective Space.
3DNews 04 июня в 05:30
Общество
В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски
Седьмой абзац пункта 8 постановление № 374 запрещал находиться без масок в местах розничной торговли и оказания услуг, в транспорте и общественных местах.
Татар-информ 09:40
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Политика
США отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке
США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию.
Газета.Ru 06:17
Космос
Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования
Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом.
Популярная механика вчера в 03:28
Общество
В Тульской области из-за коронавируса скончались два человека
В Туле из-за коронавируса скончались жители Ефремова и Богородицка в возрасте 61 и 63 лет.
Центр 71 04:15
Армия и оружие
Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Здоровье
Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России
Вакцинация от гриппа начнется в августе. Об этом в субботу, 6 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Известия 09:24
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 12:54
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
Гаджеты
50-долларовые умные часы Realme Watch поступают в продажу
iXBT.com 04 июня в 17:01
Хоккей
Панарин раскритиковал российскую политическую систему
Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего.
Газета.Ru 08:06
Армия и оружие
ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»
В июле 2021 года военно-воздушные силы (ВВС) США намерены провести эксперимент, в котором в условиях воздушного боя сразятся находящийся под управлением системы искусственного интеллекта беспилотник и пилотируемый истребитель.
Профиль 03:50
Общество
В Краснодарском крае открылись пляжи
Lenta.ru 00:04
Общество
О переменчивой погоде летом 2020 года предупредили россиян
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о переменчивой погоде этим летом: жаркие и сухие дни будет чередоваться с холодными и дождливыми, пишет «URA.RU».
Live24 08:57
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03 июня в 18:23
Футбол
Месси по-прежнему тренируется индивидуально
Sports.ru 05:47