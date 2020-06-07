с чего всё началось

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье, 7 июня.

Политика Из Лос-Анджелеса начался вывод подразделений Нацгвардии США С 31 мая по 4 июня в Лос-Анджелесе действовал комендантский час, но в четверг власти города не стали его продлевать, так как протесты в ЛА больше не сопровождаются беспорядками.

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1,1K

Армия и оружие ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта. 10

Энергетика Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+. 158

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 430

Авто Представлен обновлённый Mercedes-Benz CLS Продажи слегка обновлённого Mercedes-Benz CLS на европейском рынке уже начались.

Армия и оружие В Сирии террористы обстреляли поселения в провинциях Идлиб и Алеппо Дамаск, 4 июня 2020, 23:39 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки обстреляли пять поселений в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 4 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий. 2

Игры Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема Шао Кан сыграл свою роль в главной истории «Mortal Kombat 11», но в начале расширения мы видим его слабым и без шлема, поскольку его недавно воскресшая жена Синдел спасает супруга от пыток. 1

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 138

Футбол В РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛ Максим Митрофанов обещает: «снимать команды с турнира мы не будем». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк».

Политика Коммунисты готовят «народный» референдум До 1 июля ленинцы собираются провести свой, «народный», референдум, чтобы выяснить, как граждане относятся к предложенным коммунистами, но не одобренным поправкам: возвращению прежнего пенсионного возраста, национализации природных ресурсов, прогрессивной шкале налогов и прямым выборам губернаторов. 5

Политика На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок». 1,2K

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 750

Политика Путин поручил создать базу генетических данных в России Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных. 4,4K

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 969

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Общество МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь. 150