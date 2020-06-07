Коронавирус
ИзвестияГлава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье, 7 июня.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте края,с понедельника отменяются обязательная самоизоляция для приезжающих в регион граждан, а также ограничения по выходу из дома для всех, кроме людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Вести.Ru13:18
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Тарантас Ньюс 05 июня в 23:44
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Дамаск, 4 июня 2020, 23:39 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки обстреляли пять поселений в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 4 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
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Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема
Шао Кан сыграл свою роль в главной истории «Mortal Kombat 11», но в начале расширения мы видим его слабым и без шлема, поскольку его недавно воскресшая жена Синдел спасает супруга от пыток.
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До 1 июля ленинцы собираются провести свой, «народный», референдум, чтобы выяснить, как граждане относятся к предложенным коммунистами, но не одобренным поправкам: возвращению прежнего пенсионного возраста, национализации природных ресурсов, прогрессивной шкале налогов и прямым выборам губернаторов.
Наша версия 12:38
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На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
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Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
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МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
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