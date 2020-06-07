Коронавирус

ИзвестияИзвестияГлава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье, 7 июня.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте края,
с понедельника отменяются обязательная самоизоляция для приезжающих в регион граждан, а также ограничения по выходу из дома для всех, кроме людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Вести.Ru13:18

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Границы Алтайского края открыты: какие изменения внес Томенко в «ковидный» указ

Толк11:34

Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае

Катунь 2408:40

Губернатор Алтайского края своим указом снял часть ковидных ограничений в регионе

Банкфакс09:53

Вот и все. В Алтайском крае власти вводят первый этап снятия коронавирусных ограничений

Алтапресс09:31

Алтайский край перешел на первый этап снятия ограничений

Алтайская правда09:02

На Алтае вводят первый этап снятия ограничений

КП - Барнаул10:30

На Алтае остаётся управляемой ситуация с коронавирусом

Вести Алтайвчера в 23:03
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Религия

В нынешний День Святой Троицы прихожане молятся на улице

Голос правды (ст. Полтавская) 04:40
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Армия и оружие

Sieci: России вторгнется на Украину и в Прибалтику легко и просто

Недвижимость.RU вчера в 13:37
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Энергетика

ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
5
Хоккей

Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России

RuNews24.ru 09:23
10
Происшествия

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 08:16
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
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Гаджеты

Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E

Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
6
Политика

Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона.
Известия 10:00
17
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге

Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
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Здоровье

В Минздраве РФ дали советы переболевшим коронавирусом

Елена Малинникова – главный инфекционист Минздрава России – дала советы переболевшим коронавирусом COVID-19.
Свободная Пресса 08:20
9
Футбол

Илкай Гюндоган: «Клопп и Гвардиола – два лучших тренера мира. Они очень разные, но оба успешны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган провел параллели между тренером «горожан» Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом, под руководством которого играл в дортмундской «Боруссии».
Sports.ru 13:31
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
70
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,3K
Общество

Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
2,5K
Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
28
Происшествия

В Пермском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Газета.Ru вчера в 14:29
6
Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
2,3K
Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля

По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
488
Шоу-бизнес

Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова

Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
Lenta.ru 08:38
25
Общество

В интернете появилась петиция с требованием запретить эфиры доктора Мясникова

Петиция с требованием запретить Александру Мясникову выступать в теле- и радиоэфире опубликована на сайте Change.org, её подписали более ста человек.
Говорит Москва вчера в 09:00
6
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,8K
Общество

Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Lenta.ru 12:44
71
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
20
Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 12:45
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 04 июня в 23:09
360
Единоборства

Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора

Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Футбол

Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона

Отмечается, с большой долей вероятности оставшиеся игры будут показаны бесплатно на каналах холдинга "Матч ТВ".
Vprognoze.ru вчера в 07:16
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,2K
Общество

Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters.
Ведомости 04:56
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