с чего всё началось

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье, 7 июня.

Энергетика ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства. 5

Происшествия Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой 5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине. 192

Гаджеты Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 488

Шоу-бизнес Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. 25

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 20

Политика Захарова прокомментировала беспорядки в США США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 502

Единоборства Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K