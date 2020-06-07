Коронавирус
ИзвестияГлава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье, 7 июня.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте края,с понедельника отменяются обязательная самоизоляция для приезжающих в регион граждан, а также ограничения по выходу из дома для всех, кроме людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Вести.Ru13:18
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Sieci: России вторгнется на Украину и в Прибалтику легко и просто
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ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
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Rambler News Service 05 июня в 13:56
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Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Происшествия
Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 08:16
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Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Гаджеты
Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E
Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
Политика
Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона.
Известия 10:00
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
Здоровье
В Минздраве РФ дали советы переболевшим коронавирусом
Елена Малинникова – главный инфекционист Минздрава России – дала советы переболевшим коронавирусом COVID-19.
Свободная Пресса 08:20
Футбол
Илкай Гюндоган: «Клопп и Гвардиола – два лучших тренера мира. Они очень разные, но оба успешны»
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган провел параллели между тренером «горожан» Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом, под руководством которого играл в дортмундской «Боруссии».
Sports.ru 13:31
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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
Происшествия
В Пермском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
Газета.Ru вчера в 14:29
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Гаджеты
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По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
Политика
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Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Шоу-бизнес
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
Lenta.ru 08:38
Общество
В интернете появилась петиция с требованием запретить эфиры доктора Мясникова
Петиция с требованием запретить Александру Мясникову выступать в теле- и радиоэфире опубликована на сайте Change.org, её подписали более ста человек.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Гаджеты
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Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 12:45
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 04 июня в 23:09
Единоборства
Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора
Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Футбол
Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Отмечается, с большой долей вероятности оставшиеся игры будут показаны бесплатно на каналах холдинга "Матч ТВ".
Vprognoze.ru вчера в 07:16
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters.
Ведомости 04:56