с чего всё началось

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье, 7 июня.

Здоровье В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. 1,2K

Общество США создадут резерв урана из-за конкуренции со стороны России и Китая Бруйетт подчеркнул, что американские компании, которые работают в области ядерных технологий, сталкиваются по всему миру с конкуренцией со стороны госпредприятий, включая Россию и Китай.

Общество О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.

Игры На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.

Шоу-бизнес Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. 156

Общество Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства. 1

Армия и оружие На Украине назвали способ ударить по Сибири «Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации. 2

Происшествия Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.

Происшествия Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.

Религия 8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 814

Шоу-бизнес Дети «брата»: как живут наследники Сергея Бодрова Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы.

Общество В Казахстане отменили карантин для людей, прибывающих из-за рубежа Двухнедельный карантин для пассажиров, которые приезжают в Казахстан из-за рубежа с действительной справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, отменен в республике, говорится в постановлении главного государственного врача страны Айжан Есмагамбетовой, сообщает 7 июня пресс-служба Минздрава.

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1,1K

Единоборства Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250 и может сразиться с Яном Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена.

Общество Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.

Футбол Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин» Бывший полузащитник казанского "Рубина" Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в клуб из столицы Татарстана.

Политика В Москву прилетели высланные из Праги работники Россотрудничества Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков. 5