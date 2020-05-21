Общество

Газета.RuГазета.RuГлава администрации Алушты извинилась за слова о собаках

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Мэр Алушты объяснила своё пожелание «сдохнуть собачкам»

Life.ru18:23

Глава администрации Алушты пообещала извиниться за слова «чтоб они сдохли, эти собачки»

Подъём06:33

Крымская чиновница извинилась за пожелание сдохнуть собачкам отдыхающих жителей

Lenta.ru15:59

«Чтоб они сдохли»: Глава администрации Алушты оскандалилась в прямом эфире

КП - Крым09:11

Глава Алушты пожелала собачкам «сдохнуть», но потом извинилась

Севастополь.ру07:49

Глава Алушты извинилась за пожелание сдохнуть собакам туристов

Телеканал 360°17:44

Глава администрации Алушты извинилась за неосторожную фразу о собачках в эфире

ИА Крыминформ05:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 20:24, Ашберн

Глава администрации Алушты извинилась за резкую фразу о собаках

Московский Комсомолец Крым07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Городовой 02:59
17
Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
354
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
773
Музыка

Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости 18:26
774
Армия и оружие

Американцы начали военную операцию FONOTOP против интересов России

Соединенные Штаты официально заявили о начале военно-морской операции FONOTOP против интересов России — речь идет о северных морях.
Новостной фронт 16:42
1
Единоборства

53-летний Майк Тайсон впечатлил поклонников голым торсом

Mockva.ru 18:48
Общество

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

ТАСС 18:13
55
Происшествия

СКР проверит информацию о «вспышке» коронавируса на станции скорой помощи

Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.
Кам 24 19:22
Общество

Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
1,8K
Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Армия и оружие

Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт

Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru 04:28
42
Экономика

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
ТАСС 16:24
Спорт

Глава МОК Бах: не хотелось бы проводить Олимпиаду в Токио без зрителей

Вести.Ru 01:28
Хоккей

Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов

РИАМО 11:06
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
206
Политика

Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском 09:36
45
Космос

Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
3
Футбол

Гончаренко продлил контракт с ЦСКА

Советский спорт вчера в 05:28
Транспорт

Мост через Зею в Благовещенске закроют на два дня

Для завершения аварийно-восстановительных работ мост через Зею в Благовещенске полностью закроют на два дня.
ИА Порт Амур 03:36
6
Общество

BCG рассказала о новой реальности после COVID-19

Возникли и новые модели поведения, характеризующиеся большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества.
ПРАЙМ 17:16
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
17
Хоккей

Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv вчера в 10:13
Авто

Renault представила обновленный Kaptur

Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости 15:18
92
Общество

Без экзаменов: российские школьники получат аттестаты до 15 июня

Российские выпускники получат аттестаты до 15 июня. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.
Gazeta.SPb 08:52
7
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2,1K
Наука

Фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Сайт интересных новостей 09:46
14
Экономика

В Приангарье налог на профессиональный доход вступит в силу 1 июля

С 1 июля на территории Иркутской области начнет действовать налог на профессиональный доход.
Байкал24 00:53
10
Гаджеты

В России представили долгоиграющий бюджетник Samsung Galaxy M31

Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж в России нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M31.
Ридус 08:46
Биатлон

Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru 05:34
Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
62
Как работают Яндекс.Новости?
Главное