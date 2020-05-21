Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".

Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках

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