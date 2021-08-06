ИнтерфаксГлава AmCham указал на риски для инвесторов в РФ после приговора КалвиОбвинительный приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви усложнит привлечение в страну иностранных инвесторов, считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.ИзвестияВ пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Калви к пяти годам шести месяцам лишения свободы условно за растрату средств банка "Восточный".ИнтерфаксРодзянко рассказал, что с точки логики поведения российских правоохранительных органов можно считать победой тот факт, что Калви был приговорен к условному, а не реальному сроку.Московский КомсомолецОстальные шестеро фигурантов так называемого "дела Baring Vostok" получили условные сроки от трех с половиной до пяти лет.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияОбщественная служба новостейПодробнее о событииГлава AmCham запереживал о рисках для инвесторов РФ после условного срока КалвиОбщественная служба новостей22:11Глава AmCham заявил, что приговор Калви означает рост рисков для инвесторовИА Красная Весна21:17Эксперт оценил влияние приговора Калви на приток иностранных инвесторовИзвестия19:29В Американской торговой палате ожидают сокращение инвестиций в РФ после приговора КалвиГазета.Ru18:28Глава AmCham указал на риски для инвесторов в РФ после приговора КалвиИнтерфакс17:42Показать ещёОценить4Поделиться