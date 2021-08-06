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Глава AmCham указал на риски для инвесторов в РФ после приговора Калви

Обвинительный приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви усложнит привлечение в страну иностранных инвесторов, считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Известия
В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Калви к пяти годам шести месяцам лишения свободы условно за растрату средств банка "Восточный".
Интерфакс
Родзянко рассказал, что с точки логики поведения российских правоохранительных органов можно считать победой тот факт, что Калви был приговорен к условному, а не реальному сроку.
Московский Комсомолец
Остальные шестеро фигурантов так называемого "дела Baring Vostok" получили условные сроки от трех с половиной до пяти лет.
Интерфакс

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