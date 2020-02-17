с чего всё началось

Глава Amazon Джефф Безос объявил на своей странице Instagram об открытии "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это $10 млрд. "Земля - это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!" - написал Безос.

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Биатлон Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.

Экономика Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны В интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, когда следует ожидать принятия документа, сколько дополнительных средств придёт в казну и почему солидный приток денежной массы не повлияет на уровень инфляции.

Экономика В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.

Общество Афины во вторник останутся без общественного транспорта Жители Афин во вторник останутся без общественного транспорта в связи с 24-часовой забастовкой против изменений в пенсионной системе - будет закрыто метро, не будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи.

Общество Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.

Наука Будильники, которые могут улучшить ваш день Недавнее научное исследование показало, что будильники могут влиять на день каждого человека, по крайне, на утро точно.

Экономика Центробанк собирается изменить правила для блокировки счетов Впервые за восемь лет ЦБ разработал новые критерии, по которым операции могут отнести к сомнительным, пишет РБК.

Шоу-бизнес Актриса Шпица в мокром купальнике покорила пользователей сети Российская актриса Катерина Шпица опубликовала в Instagram кадр с отдыха, где она позирует в мокром облегающем купальнике темно-бирюзового цвета с узорами в виде морских звезд и ракушек.

Авто Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.

Политика Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины Среди иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с гражданами Украины эвакуирует из Китая украинский спецборт, есть и гражданин РФ, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.

Здоровье Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.

Происшествия На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.

Здоровье Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789 Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.