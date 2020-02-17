Общество

Газета.RuГазета.RuГлава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава Amazon Джефф Безос объявил на своей странице Instagram об открытии "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это $10 млрд. "Земля - это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!" - написал Безос.
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с чего всё началось
Глава Amazon Джефф Безос объявил на своей странице Instagram
 об открытии "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это $10 млрд.
Газета.Ru15:43

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