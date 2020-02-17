с чего всё началось

Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями. Об этом предприниматель сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Политика Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.

Происшествия На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.

Наука Иммунные клетки консультируются с клетками-соседями В новом исследовании, которое опубликовали в журнале Nature Communications, специалисты нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.

Общество Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Шоу-бизнес Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.

Политика Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.