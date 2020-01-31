Экономика

REGNUMREGNUMБогатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.
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Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

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Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут на фоне роста акций

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:04, Ашберн
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Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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ТАСС вчера в 17:01
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Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Lenta.ru 04:52
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Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии приняли решение уже с 1 февраля повысить транзитный тариф на перекачку российской нефти.
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Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
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Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
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Глюкоза показала шикарную фигуру в стойке на голове

33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, ведет популярный Инстаграм, на который подписано 2,2 миллиона человек.
Телепрограмма вчера в 13:30
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Путину доложат об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

Владимиру Путину доложат об обращении Карины Цуркан с просьбой вмешаться в дело.
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Volkswagen стал лидером по продажам автомобилей в мире за 2019 год

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Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
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Во втором сезоне «Ведьмака» воины Нильфгаарда сменят доспехи

Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
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Певцу Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому эстрадному исполнителю Валерию Сюткину.
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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
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Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»

В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
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Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
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Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

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Совкомбанк предупредил инвесторов о риске из-за «особого надзора» ЦБ

Совкомбанк может стать системно значимым и тогда «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает он потенциальных инвесторов.
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Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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