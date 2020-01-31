Экономика
REGNUMБогатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.
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Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Общество
Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз
Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе
По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии приняли решение уже с 1 февраля повысить транзитный тариф на перекачку российской нефти.
Здоровье
Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании
К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Футбол
Кокорин отправился на сбор «Зенита-2»
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала шикарную фигуру в стойке на голове
33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, ведет популярный Инстаграм, на который подписано 2,2 миллиона человек.
Политика
Путину доложат об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже
Владимиру Путину доложат об обращении Карины Цуркан с просьбой вмешаться в дело.
Авто
Volkswagen стал лидером по продажам автомобилей в мире за 2019 год
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» воины Нильфгаарда сменят доспехи
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Политика
Певцу Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому эстрадному исполнителю Валерию Сюткину.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Общество
Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»
В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Общество
Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей
Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о риске из-за «особого надзора» ЦБ
Совкомбанк может стать системно значимым и тогда «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает он потенциальных инвесторов.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".