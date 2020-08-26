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РБК
РБК

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

На максимуме акции торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому на пике стоимости состояние Безоса оказалось равно $200,2 млрд. После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние предпринимателя оценивается в $199,7 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса
 достигло нового рекорда: в ходе торгов вечером 25 августа оно ненадолго превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Forbes02:06
Подробнее о событии
РБК

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

РБК05:57
Lenta.ru

Богатейший человек мира поставил исторический рекорд

Lenta.ru04:56
Газета.Ru

Состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса увеличилось до $200 млрд

Газета.Ru03:49
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Известия04:21
Коммерсантъ

Состояние самого богатого человека мира впервые превысило $200 млрд

Коммерсантъ04:27
ТАСС

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд

ТАСС03:41
Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд

Forbes02:06

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Давос, Швейцария, 26 августа 2020, 16:42 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году будет проведен на полгода позже назначенного срока, сообщил 26 августа журналистам управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года
REGNUM09:42
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Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru06:57

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Фастовский — о создании «пузыря» в КХЛ: у нас невозможно сделать так, как сейчас в НХЛ

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал обстановку в команде, где недавно было зафиксировано 11 заболевших коронавирусом, а также ответил на вопрос о возможности проведения сезона в «пузыре», как это сделано в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат06:14

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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