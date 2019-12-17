с чего всё началось

Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог - 95 процентов за перенос. Так что как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы.

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram. По его словам, несколько тысяч человек проголосовали в социальной сети по поводу переноса или непереноса выходного дня с 28 на 31 декабря.

Политика У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.

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