Общество

Газета.RuГазета.RuГлава Амурской области сделал 31 декабря выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram. По его словам, несколько тысяч человек проголосовали в социальной сети по поводу переноса или непереноса выходного дня с 28 на 31 декабря.
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Василий Орлов
Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог - 95 процентов за перенос. Так что как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы.
— Василий Орлов, российский политикИнтерфакс - Россия вчера в 21:12
с чего всё началось
Как сообщил в своем аккаунте в Instagram
 губернатор Приамурья Василий Орлов, опрос прошли несколько тыс. человек, 95% участников высказались за перенос выходного.
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