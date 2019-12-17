Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruГлава Амурской области спросил, делать ли 31 декабря выходным

На своей странице в Instagram глава Амурской области запустил голосование о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Он отметил, что получает множество сообщений по этому поводу, однако однозначного мнения на этот счет, по его словам, нет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Василий Орлов запустил голосование по переносу выходного дня с 28 на 31 декабря

АСН2416 декабря в 21:21

Амурский губернатор спросил, стоит ли 31 декабря сделать выходным

Амур.инфо16 декабря в 21:33

Амурский губернатор запустил в Instagram опрос о переносе выходного дня на 31 декабря

Амурская правда16 декабря в 23:55

Губернатор Амурской области Василий Орлов спросил, сделать ли 31 декабря выходным днем

Телепорт16 декабря в 22:10

Губернатор области интересуется у амурчан, стоит ли сделать 31 декабря выходным днем

ГТРК Амур17 декабря в 00:16

Глава Амурской области спросил, делать ли 31 декабря выходным

RuNews24.ru17 декабря в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

Сегодня состоится пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, 19 декабря, в Москве пройдет 15-я по счету ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Пензенская правда 01:09
Армия и оружие

Патрушев заявил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Патрушев отметил, что конечной целью боевиков является формирование так называемого Великого Хорасана, охватывающего территории Афганистана и государств Центральной Азии.
Инфорос вчера в 04:57
Политика

Россия расширила санкции в отношении Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС 17 декабря в 09:02
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

Pravda.Ru 01:42
Общество

В Москве объявили штормовое предупреждение

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря в Москве действует штормовое предупреждение.
Московский Комсомолец 02:56
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество

Reuters: новый глава BP не войдет в совет директоров «Роснефти»

Назначенный в октябре гендиректор BP Бернард Луни не войдет в совет директоров «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:52
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
Здоровье

Володин призвал посчитать среднюю зарплату рядовых врачей

Посчитать среднюю заработную плату медицинских работников призвал председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в ходе заседания совета законодателей, 18 декабря передает радиостанция «Эхо Москвы».
Красная весна вчера в 13:33
Культура

«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре

Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Discover24 02:59
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 03:25
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Близкие родственники актрисы Анастасии Заворотнюк разместили фотографии преследующих семью журналистов.
Evo-rus.com 02:50
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 14:23
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Общество

Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей

В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".
Взгляд-инфо 02:41
Спорт

Основатель лиги ACA: «Я не верю ВАДА»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев отрицательно ответил на вопрос о сотрудничестве промоушна со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
Спорт-Экспресс 17 декабря в 07:19
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru вчера в 19:47
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
Общество

Погода в Петербурге побила рекорд 63-летней давности

Форпост Северо-Запад 03:17
Общество

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Российская газета 00:00
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Политика

Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР

Китай надеется, что Совет Безопасности ООН возьмет на себя историческую ответственность и поддержит российско-китайский проект резолюции по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 17 декабря в 03:33
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM 17 декабря в 19:58
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru 17 декабря в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное