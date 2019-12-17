На своей странице в Instagram глава Амурской области запустил голосование о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Он отметил, что получает множество сообщений по этому поводу, однако однозначного мнения на этот счет, по его словам, нет.

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Политика Россия расширила санкции в отношении Украины Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.

Общество В Москве объявили штормовое предупреждение Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря в Москве действует штормовое предупреждение.

Происшествия В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

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Культура «Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.

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