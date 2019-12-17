Общество
RuNews24.ruГлава Амурской области спросил, делать ли 31 декабря выходным
На своей странице в Instagram глава Амурской области запустил голосование о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Он отметил, что получает множество сообщений по этому поводу, однако однозначного мнения на этот счет, по его словам, нет.
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Василий Орлов запустил голосование по переносу выходного дня с 28 на 31 декабря
АСН2416 декабря в 21:21
Амурский губернатор запустил в Instagram опрос о переносе выходного дня на 31 декабря
Амурская правда16 декабря в 23:55
Губернатор Амурской области Василий Орлов спросил, сделать ли 31 декабря выходным днем
Телепорт16 декабря в 22:10
Губернатор области интересуется у амурчан, стоит ли сделать 31 декабря выходным днем
ГТРК Амур17 декабря в 00:16
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