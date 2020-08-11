Глава Apple Тим Кук наконец стал миллиардером

Глава Apple Тим Кук наконец стал миллиардером, сообщает CNN Business, ссылаясь на индекс Bloomberg Billionaires. Скоро будет 10 лет как он стоит у руля самой дорогой компании в мире Главной причиной стало то, что на прошлой неделе бумаги Apple резко подорожали.