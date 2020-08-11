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BFM.ru
BFM.ru

Глава Apple Тим Кук наконец стал миллиардером

Глава Apple Тим Кук наконец стал миллиардером, сообщает CNN Business, ссылаясь на индекс Bloomberg Billionaires. Скоро будет 10 лет как он стоит у руля самой дорогой компании в мире Главной причиной стало то, что на прошлой неделе бумаги Apple резко подорожали.В источнике
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ИА Красная Весна

Состояние главы Apple превысило $1 млрд — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 15:42
Аргументы и Факты

Сколько денег у Тима Кука?

Аргументы и Фактывчера в 10:40
РЕН ТВ

Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

РЕН ТВ10 августа в 15:55
Коммерсантъ

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Коммерсантъ10 августа в 16:05
Rambler News Service

Глава Apple стал миллиардером

Rambler News Service10 августа в 16:03
РБК

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

РБКвчера в 00:18
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

ТАСС10 августа в 15:50

Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Сергей Иванов поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Локомотива" в игре чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" после падения Ивана Игнатьева в первом тайме, заявил главный тренер москвичей Марко Николич.
РИА Новостивчера в 16:29

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Microsoft назвала месяц начала продаж Xbox Series X

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:41 — REGNUM Microsoft уточнила, в какой именно месяц 2020 года она планирует запустить в продажу свою консоль нового поколения Xbox Series X. Об этом 11 августа сообщил новостной раздел сайта Xbox.
REGNUM17:41

В Белгородской области озвучили условия для учебы детей с 1 сентября

Для школ и детсадов чиновники с 1 сентября в регионе введут жёсткие требования, среди которых наличие средств индивидуальной защиты, разведение потоков детей и наличие средств дезинфекции в помещениях.
Kursk.comвчера в 08:05
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