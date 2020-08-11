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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Генеральный директор Apple Тим Кук, ставший преемником покойного Стива Джобса, стал миллиардером, благодаря росту капитализации Apple. Как отмечает Bloomberg, Кук — один из немногих, кому удалось добиться таких высот, не будучи основателем компании, которой он управляет.В источнике
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Аргументы и Факты

Сколько денег у Тима Кука?

Аргументы и Факты10:40
РЕН ТВ

Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

РЕН ТВвчера в 15:55
News.ru

Состояние главы Apple превысило миллиард долларов

News.ruвчера в 16:30
Коммерсантъ

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Коммерсантъвчера в 16:05
Rambler News Service

Глава Apple стал миллиардером

Rambler News Serviceвчера в 16:03
РБК

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

РБК00:18
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

ТАССвчера в 15:50

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник06:20
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.
Российская газетавчера в 12:18
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Весна05:34
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