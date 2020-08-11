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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Генеральный директор Apple Тим Кук, ставший преемником покойного Стива Джобса, стал миллиардером, благодаря росту капитализации Apple. Как отмечает Bloomberg, Кук — один из немногих, кому удалось добиться таких высот, не будучи основателем компании, которой он управляет.В источнике
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РБК

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

РБК00:18
Аргументы и Факты

Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов - Bloomberg

Аргументы и Факты17:05
РЕН ТВ

Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

РЕН ТВвчера в 15:55
Коммерсантъ

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Коммерсантъвчера в 16:05
Rambler News Service

Глава Apple стал миллиардером

Rambler News Serviceвчера в 16:03
News.ru

Состояние главы Apple превысило миллиард долларов

News.ruвчера в 16:30
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

ТАССвчера в 15:50

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РИА Новости06:01

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