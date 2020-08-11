Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Генеральный директор Apple Тим Кук, ставший преемником покойного Стива Джобса, стал миллиардером, благодаря росту капитализации Apple. Как отмечает Bloomberg, Кук — один из немногих, кому удалось добиться таких высот, не будучи основателем компании, которой он управляет.