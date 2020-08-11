Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
Смотрите также
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за $7200
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Соседи Аллы Пугачевой и Максима Галкина опровергли слухи об их разводе
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»
Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
Тихановскую задержали в Белоруссии после выборов
Опубликовано видео столкновений митингующих с ОМОНом в Бресте
Глюкоза пожаловалась на издевательства украинских таможенников
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Силовики в Минске штурмуют подъезды домов в поисках протестующих
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Xiaomi представила юбилейный флагман
США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Генеральный директор Apple Тим Кук, ставший преемником покойного Стива Джобса, стал миллиардером, благодаря росту капитализации Apple. Как отмечает Bloomberg, Кук — один из немногих, кому удалось добиться таких высот, не будучи основателем компании, которой он управляет.В источнике
Подробнее о событии