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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Генеральный директор Apple Тим Кук, ставший преемником покойного Стива Джобса, стал миллиардером, благодаря росту капитализации Apple. Как отмечает Bloomberg, Кук — один из немногих, кому удалось добиться таких высот, не будучи основателем компании, которой он управляет.В источнике
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РЕН ТВ

Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

РЕН ТВ10 августа в 15:55
Аргументы и Факты

Сколько денег у Тима Кука?

Аргументы и Фактывчера в 10:40
РБК

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

РБКвчера в 00:18
Коммерсантъ

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Коммерсантъ10 августа в 16:05
Rambler News Service

Глава Apple стал миллиардером

Rambler News Service10 августа в 16:03
ИА Красная Весна

Состояние главы Apple превысило $1 млрд — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 15:42
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

ТАСС10 августа в 15:50

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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«Челси» активизируется в переговорах по Хавертцу после вылета «Байера» из ЛЕ, Чех участвует в них

Решение «синих» обусловлено вылетом клуба из Леверкузена из Лиги Европы после поражения от «Интера» (1:2). Участие в переговорах принимает Петр Чех, который сыграл значительную роль в трансфере форварда Тимо Вернера из «РБ Лейпциг».
Sports.ruвчера в 10:53

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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В Украине впервые за долгое время зафиксировано снижение новых случаев заболевания COVID-19

Примечательно, что новый показатель свидетельствует о первом за продолжительное время снижении статистики заболеваемости в стране, поскольку на минувшей неделе статистика заболеваемости на территории Украины неизменно росла, а в отдельные дни фиксировались серьезные рекордные всплески.
Актуальные Новости10 августа в 02:37

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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