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Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Состояние главы Apple Тима Кука превысило $ 1 млрд в результате роста стоимости акций компании. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает Bloomberg. Агентство не приводит точную сумму, которой, по его данным, располагает глава американской корпорации.В источнике
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РБК

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

РБК22:56
Аргументы и Факты

Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов - Bloomberg

Аргументы и Факты17:05
РЕН ТВ

Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

РЕН ТВвчера в 15:55
Коммерсантъ

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Коммерсантъвчера в 16:05
Rambler News Service

Глава Apple стал миллиардером

Rambler News Serviceвчера в 16:03
News.ru

Состояние главы Apple превысило миллиард долларов

News.ruвчера в 16:30
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

ТАССвчера в 15:50

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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ГТЛК закупит 29 инновационных трамваев «Львенок» для Ульяновска

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца 2020 года закупит у компании "ПК Транспортные системы" 29 инновационных трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ "Львенок" для Ульяновска, следует из данных портала госзакупок.
ПРАЙМвчера в 15:26

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъ9 августа в 11:59
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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В России могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

По словам ведущего юриста компании Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, с инициативой отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в Министерство строительства и Министерство экономического развития обратились активисты ОНФ.
RuNews24.ru21:13
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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