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Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Состояние главы Apple Тима Кука превысило $ 1 млрд в результате роста стоимости акций компании. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает Bloomberg. Агентство не приводит точную сумму, которой, по его данным, располагает глава американской корпорации.В источнике
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РБК

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

РБК00:18
Аргументы и Факты

Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов - Bloomberg

Аргументы и Факты17:05
Rambler News Service

Глава Apple стал миллиардером

Rambler News Serviceвчера в 16:03
Коммерсантъ

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Коммерсантъвчера в 16:05
News.ru

Состояние главы Apple превысило миллиард долларов

News.ruвчера в 16:30
РЕН ТВ

Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

РЕН ТВвчера в 15:55
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

ТАССвчера в 15:50

Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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«Такой жестокости никто не ожидал»: бывшие новосибирцы рассказали, что на самом деле происходит в Минске

Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.
НГС22:30

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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