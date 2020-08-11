Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
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Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
Состояние главы Apple Тима Кука превысило $ 1 млрд в результате роста стоимости акций компании. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает Bloomberg. Агентство не приводит точную сумму, которой, по его данным, располагает глава американской корпорации.В источнике
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