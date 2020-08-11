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Российская газета
Российская газета

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Глава американской компании Apple Тим Кук стал миллиардером. Его состояние превысило один миллиард долларов вследствие роста капитализации Apple. Общая стоимость акций возглавляемой им компании превысила два триллиона долларов.В источнике
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РБК

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

РБК00:18
Аргументы и Факты

Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов - Bloomberg

Аргументы и Факты17:05
Rambler News Service

Глава Apple стал миллиардером

Rambler News Serviceвчера в 16:03
Коммерсантъ

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Коммерсантъвчера в 16:05
News.ru

Состояние главы Apple превысило миллиард долларов

News.ruвчера в 16:30
РЕН ТВ

Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

РЕН ТВвчера в 15:55
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

ТАССвчера в 15:50

Арбитр Еськов объяснил, почему не отменил пенальти в ворота «Спартака»

Москва, 11 августа 2020, 08:20 — REGNUM Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента главного судьи (VAR) в матче «Спартак» — «Сочи», заявил, что не мог отменить пенальти, назначенный в ворота московской команды в конце игры.
Арбитр Еськов объяснил, почему не отменил пенальти в ворота «Спартака»
REGNUM01:20

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них "языка войны", рассказала РИА "Новости" старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
Газета.Ru21:26
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Титов попросил продлить субсидии на поддержку занятости для бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил президента России Владимира Путина продлить программу предоставления прямых субсидий малому и среднему бизнесу в размере МРОТ для сохранения занятости.
Коммерсантъ02:32
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

«Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
RT на русском02:49
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