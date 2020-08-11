Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
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Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
Глава американской компании Apple Тим Кук стал миллиардером. Его состояние превысило один миллиард долларов вследствие роста капитализации Apple. Общая стоимость акций возглавляемой им компании превысила два триллиона долларов.В источнике
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