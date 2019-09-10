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Автоновости дняАвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
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Происшествия
В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки
В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Игры
Фанат подсчитал, что мир Cyberpunk 2077 в полтора раза больше, чем в GTA V
Многие фанаты не могут дождаться релиза Cyberpunk 2077, потому развлекают себя анализом доступных материалов по игре.
Gmbox.ru 08:50
Гаджеты
Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Происшествия
Похитителя и убийцу ребенка приговорили к смертной казни в Китае
Согласно информации СМИ, Линя Юаньцзе приговорили к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил наказание в виде пожизненного заключения.
iReactor 01:18
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании
Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Политика
Комиссия по вмешательству во внутренние дела РФ создана в Госдуме
Лидеры всех политических фракций в Госдуме поддержали создание комиссии по вмешательству во внутренние дела страны, она уже начала свою работу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 09:10
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Гаджеты
В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV
В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
OAnews 06:06
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Политика
Зеленский отказался закрывать телеканалы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не закрывал телеканалы и не собирается этого делать.
News.ru 08:31
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Футбол
Наставник сборной Косово назвал Англию лучшей командой в мире
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии.
Чемпионат 04:09
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия вчера в 04:58
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика
Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.
Агентство Москва 08:18
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24