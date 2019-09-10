Авто
REGNUMГлава АвтоВАЗа дал прогноз о состоянии авторынка в 2019 году
По словам топ-менеджера, после прекращения государственной поддержки авторынок в России начал снижаться. «Что мы видим на весь 2019 год — рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году», — сообщил Каракатзанис.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о допросе в СК
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.
РИА Новости 06:53
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Космос
Китайские астрономы зафиксировали сигналы из космоса
Астрономы из Китая приняли сигналы из космоса неизвестного происхождения.
VSE42.RU 02:18
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Разыскиваемую по подозрению в убийстве 10-летней девочки мать нашли мертвой: тело 38-летней женщины обнаружили в лесополосе близ города Абдулино.
Российская газета 06:34
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Футбол
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым
В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
Sports.ru 06:55
Авто
Volkswagen представил народный электрокар ID.3
Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.
Quto.ru 02:24
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
РИА Новости 05:02
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Наука
Лечение гипертензии может замедлить ухудшение интеллекта
Гипертензия представляет собой стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше.
Naked Science вчера в 11:55
Футбол
Дюков: сборная России поступательно движется к Евро-2020
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России поступательно движется к чемпионату Европы 2020 года.
REGNUM 07:26
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» спустя 33 года
Исполнительница роли «золотого ребенка» и голливудский актер Эдди Мерфи встретились через 33 года, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:45
Общество
Ozon.ru запустил сервис доставки «до двери» в регионах России
В Москве сервис Ozon запустил такую услугу в июле.
Коммерсантъ 04:01
Футбол
Карпин с семьей. Душевное фото
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instsgram свою фотографию с годовалой дочерью и женой.
Спорт-Экспресс 07:24
Общество
Замглавы РЭО рассказал об успехах мусорной реформы в Подмосковье
«У Подмосковья есть электронная модель территориальной схемы, в регионе действуют сразу несколько региональных операторов, активно создается новая инфраструктура», — рассказал Духин телеканалу «360».
ФАН 07:26
Экономика
Пенсионные фонды возместят ПСБ ₽20 млрд через депозиты без доходности
Промсвязьбанк требовал от НПФ "Сафмар" и "Будущее" и их управляющих компаний 16,5 млрд руб. Фонды вышли из капитала банка за день до санации и продали на Московской бирже 20% его акций.
РБК 06:45