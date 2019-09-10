Авто

REGNUMREGNUMГлава АвтоВАЗа дал прогноз о состоянии авторынка в 2019 году

По словам топ-менеджера, после прекращения государственной поддержки авторынок в России начал снижаться. «Что мы видим на весь 2019 год — рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году», — сообщил Каракатзанис.
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