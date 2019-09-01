После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава АвтоВАЗа, в то время как в прошлом году он вырос на 12,8%. «Рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году, а что касается 2020 года, то ситуация на рынке будет в достаточно значительно мере зависеть от мер государственной поддержки», — дал свой прогноз Каракатзанис.

Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке

Происшествия В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med По данным следствия, c июня 2016 года по август 2018 года работники коммерческого медицинского центра на улице Белинского, 86 обзванивали жителей Екатеринбурга и Свердловской области, чтобы пригласить на бесплатное обследование.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова рассказала, кто обеспечивает ее роскошную жизнь Во время очередной пресс-конференции кто-то из зала спросил Волочкову, почему она постоянно хвалится своим роскошным образом жизни, своим богатым домом и элитным автомобилем.

Финансы Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Технологии ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января Российское Министерство промышленности и торговли предложило правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили.

Политика В Кремле прокомментировали результаты выборов Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.

Политика Украинский омбудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют» Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала РБК, как стороны договаривались об обмене.

Культура Директор «Союзмультфильма»: профессия мультипликатора станет актуальнее Можете посмотреть, что произошло с проектом "Маша и Медведь", который, с одной стороны, уходит в русский фольклор, но за счет того, что он рассказан и снят по правилам современного мирового кинематографа, этот проект стал популярным сначала в России, а потом и во всем мире.

Общество В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.

Футбол Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.

Здоровье Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно необходимые препараты "По данным мониторинга ценовой и ассортиментной доступности, по итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%", - говорится в сообщении.

Происшествия В штабах Навального в пяти городах идут обыски В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Общество Япония примет на лечение двух жителей Курильских островов В МИД Японии сообщили, что страна примет на лечение двух россиян, проживающих на южной части Курильских островов.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».