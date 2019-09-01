Авто
РБКГлава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке
После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава АвтоВАЗа, в то время как в прошлом году он вырос на 12,8%. «Рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году, а что касается 2020 года, то ситуация на рынке будет в достаточно значительно мере зависеть от мер государственной поддержки», — дал свой прогноз Каракатзанис.
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