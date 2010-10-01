В январе-августе текущего года было продано 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,3%. Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли на 4,6% - до 30,012 тыс. штук, за 8 месяцев - на 2,5%, до 233,684 тыс. машин.

«АвтоВАЗ» ждет небольшого снижения российского авторынка в этом году

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Общество Россия оказалась в тройке мировых лидеров по числу самоубийств Россия оказалась на третьей строчке рейтинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по числу самоубийств.

Гаджеты Samsung обновляет свой самый продаваемый смартфон Samsung Galaxy A50 чаще остальных Месяц назад стало известно о том, что Samsung Galaxy A50 является самым продаваемым смартфоном компании в Европе, причем ближайшего конкурента от другого производителя по итогам второго квартала он опередил более чем на 50%.

Армия и оружие Мадуро собрал Совет по нацбезопасности из-за угрозы агрессии Колумбии Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что созывает Совет по национальной безопасности из-за угрозы военной агрессии со стороны Колумбии.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Политика В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

Общество Назначен новый глава челябинского управления капстроительства В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.

Авто Назвали спецификации нового Toyota RAV4 для РФ Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.

Армия и оружие Источники: российские Су-35 экстренно подняты с авиабазы «Хмеймим» для перехвата израильских самолётов Накануне ночью с авиабазы «Хмеймим» были экстренно подняты российские истребители, по некоторым данным, речь идёт о Су-35С, которые направились в южную часть арабской республики для перехвата израильских боевых самолётов.

Общество Подсчитано число трудоголиков в России Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».