Авто

ФинмаркетФинмаркет«АвтоВАЗ» ждет небольшого снижения российского авторынка в этом году

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В январе-августе текущего года было продано 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,3%. Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли на 4,6% - до 30,012 тыс. штук, за 8 месяцев - на 2,5%, до 233,684 тыс. машин.
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