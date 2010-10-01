Авто
Финмаркет«АвтоВАЗ» ждет небольшого снижения российского авторынка в этом году
В январе-августе текущего года было продано 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,3%. Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли на 4,6% - до 30,012 тыс. штук, за 8 месяцев - на 2,5%, до 233,684 тыс. машин.
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