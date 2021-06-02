Глава «Автодора» рассказал о расходах на трассу «Казань — Екатеринбург»
Стоимость строительства автотрассы от Казани до Екатеринбурга в продолжение магистрали М-12 составит порядка 260 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах ПМЭФ.В источнике
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Глава «Автодора» назвал стоимость строительства трассы «Москва — Казань»
В конце мая Петушенко говорил, что больше половины новой 800-километровой трассы от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной, платными будут только обход Нижнекамска и автодорога от Дюртюлей до Ачита. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
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