Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Глава «Автодора» рассказал о расходах на трассу «Казань — Екатеринбург»

Стоимость строительства автотрассы от Казани до Екатеринбурга в продолжение магистрали М-12 составит порядка 260 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах ПМЭФ.В источнике
БИЗНЕС Online
Октагон.Урал
Реальное время
Lenta.ru
Известия
Москва 24
ПРАЙМ
Kazanfirst.ru
e1.ru
URA.Ru
Inkazan
ИА Красная Весна
РИА Новости

С чего всё началось

Глава «Автодора» назвал стоимость строительства трассы «Москва — Казань»

В конце мая Петушенко говорил, что больше половины новой 800-километровой трассы от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной, платными будут только обход Нижнекамска и автодорога от Дюртюлей до Ачита. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
РИА Новостивчера в 10:54

Подробнее о событии

Глава «Автодора» рассказал, сколько денег потратят на трассу «Казань – Екатеринбург»

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:46

Глава «Росавтодора» рассказал, за сколько лет окупится трасса Москва — Казань

Реальное времявчера в 11:57

Глава «Автодора» назвал цену трассы от Казани до Екатеринбурга

URA.Ruвчера в 11:00

Стоимость новых участков трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга составит до 260 млрд рублей

Интерфаксвчера в 11:35

Деньги на новую трассу до Урала решили взять из «кубышки»

Lenta.ruвчера в 10:56

«Автодор» назвал стоимость трассы Москва-Казань

ПРАЙМвчера в 11:53

Глава «Автодора» рассказал о расходах на трассу «Казань — Екатеринбург»

РИА Новостивчера в 10:40
Интересное

РФ со 2 июня вводит плавающие пошлины на экспорт зерна

Россия со 2 июня вводит механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.
Финмаркетвчера в 02:54

Российские фильмы победили во всех номинациях кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе

Картины российских режиссеров признаны лучшими по всем шести номинациям международного кинофорума "Золотой Витязь", прошедшего в Севастополе, сообщили в пресс-службе форума во вторник.
ТАСС1 июня в 09:11

Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Сборная России разгромила команду Белоруссии (6:0) и стала победителем группы А. В четвертьфинале мирового первенства команда Валерия Брагина встретится с Канадой, прошедшей в эту стадию благодаря победе Германии над Латвией в основное время.
Матч ТВ1 июня в 15:31

Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в два десятка стран

Из-за ограничений, которые другие государства вводят после инцидента с самолетом компании Ryanair, белорусский перевозчик, по предварительной оценке, потерял две трети направлений.
Эхо Москвывчера в 16:01