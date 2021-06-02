В конце мая Петушенко говорил, что больше половины новой 800-километровой трассы от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной, платными будут только обход Нижнекамска и автодорога от Дюртюлей до Ачита. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

РИА Новости вчера в 10:54