Глава Азербайджана назвал неожиданным решение России запретить поставки томатов
Решение руководства России о запрете поставок азербайджанских помидоров является неожиданным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию азербайджанских томатов и яблок. Это связано с продолжением поставок продукции Баку с вредителями.В источнике
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Президент Азербайджана назвал неожиданным решение российских властей о запрете ввоза томатов
Ореанда-Новостивчера в 06:25