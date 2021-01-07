Бабушка из Прикамья убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный бак

Прожила девочка только пару часов, так как бабушка расправилась с ней (предположительно, с помощью уксуса), а тело упаковала в коробку вместе с другими отходами и выбросила в мусорный бак.