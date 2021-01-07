Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ФАН
ФАН

Глава Азербайджана назвал неожиданным решение России запретить поставки томатов

Решение руководства России о запрете поставок азербайджанских помидоров является неожиданным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию азербайджанских томатов и яблок. Это связано с продолжением поставок продукции Баку с вредителями.В источнике
Ruposters.ru
News.ru
Экономика сегодня
ФАН
CT news
ПРАЙМ
Подробнее о событии
ФАН

Глава Азербайджана назвал неожиданным решение России запретить поставки томатов

ФАНвчера в 06:23
News.ru

Алиева удивило решение России о запрете поставок помидоров

News.ruвчера в 06:42
Ореанда-Новости

Президент Азербайджана назвал неожиданным решение российских властей о запрете ввоза томатов

Ореанда-Новостивчера в 06:25
FBM.ru

Алиев прокомментировал решение России запретить поставки помидоров

FBM.ruвчера в 07:33
Интерфакс

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Интерфаксвчера в 06:01
Ruposters.ru

Алиев удивился запрету на поставки помидоров в Россию

Ruposters.ruвчера в 05:54
РИА Новости

Алиев назвал решение России запретить поставки помидоров неожиданным

РИА Новостивчера в 04:36

China Telecom начинает пилотное тестирование телефонных звонков с квантовым шифрованием

China Telecom, государственный поставщик телекоммуникационных услуг в Китае, запустил новую пилотную программу, которая предлагает квантовые зашифрованные телефонные звонки с использованием специальной SIM-карты и приложения для смартфона, сообщает SCMP.
China Telecom начинает пилотное тестирование телефонных звонков с квантовым шифрованием
Srnskвчера в 03:24

Эксперты из КНР оценили новый российский беспилотник С-70 «Охотник»

Журналисты китайского издания Sohu напомнили, что впервые российский тяжелый беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» представили в 2019 году, а в настоящее время разработчики продолжают с ним экспериментировать.
Эксперты из КНР оценили новый российский беспилотник С-70 «Охотник»
ФАНвчера в 12:26

Бабушка из Прикамья убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный бак

Прожила девочка только пару часов, так как бабушка расправилась с ней (предположительно, с помощью уксуса), а тело упаковала в коробку вместе с другими отходами и выбросила в мусорный бак.
Вести.Ruвчера в 08:30

Эксперт назвал обновления, которые способны сломать ваш смартфон

У мобильных операторов услуги связи все чаще обновляются на новейшие технологии и подчас обновления того или иного приложения способны повлиять на корректность работы смартфона, а иногда и полностью "сломать".
РИА Новости17:11