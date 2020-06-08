Экономика
Тарантас НьюсГлава BMW в России сообщил о начале восстановления авторынка
Согласно прогнозу гендиректора BMW в России Штефана Тойхерта, реализация новых машин по итогам июня этого года сократится только на 20%, а по итогам всего 2020 года спад составит 15–30% по сравнению с показателем годичной давности.
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В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.РБК06:54
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Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
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Следствие считает, что из-за бездействия Повалко РВК недополучила $3 млн из займа, выданного портфельной фирме Soft Machines Inc. в 2012 году.
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В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
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Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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