Экономика

Тарантас НьюсТарантас НьюсГлава BMW в России сообщил о начале восстановления авторынка

Согласно прогнозу гендиректора BMW в России Штефана Тойхерта, реализация новых машин по итогам июня этого года сократится только на 20%, а по итогам всего 2020 года спад составит 15–30% по сравнению с показателем годичной давности.
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с чего всё началось

Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.
РБК06:54

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Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
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