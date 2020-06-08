В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

с чего всё началось

Согласно прогнозу гендиректора BMW в России Штефана Тойхерта, реализация новых машин по итогам июня этого года сократится только на 20%, а по итогам всего 2020 года спад составит 15–30% по сравнению с показателем годичной давности.

Глава BMW в России сообщил о начале восстановления авторынка

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