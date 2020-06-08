Общество

Тарантас НьюсТарантас НьюсГлава BMW в России сообщил о начале восстановления авторынка

Согласно прогнозу гендиректора BMW в России Штефана Тойхерта, реализация новых машин по итогам июня этого года сократится только на 20%, а по итогам всего 2020 года спад составит 15–30% по сравнению с показателем годичной давности.
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с чего всё началось

Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.
РБК06:54

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В BMW заявили о начале восстановления российского авторынка

CarsWeek.ru09:41

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Глава BMW в России заметил тенденции к началу восстановления авторынка

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О восстановление авторынка в РФ заявили в «БМВ»

ГЛАС.RU08:13

В BMW заявили о начале восстановления авторынка России

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Глава BMW в России оценил устойчивость страны к кризисам

ИА Красная Весна07:38

Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

РБК06:54
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Общество

Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.
RT на русском 07:25
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Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Общество

Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
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Наука

Ученые из Японии намерены победить коронавирус с помощью «умной» ткани

Что происходит вчера в 16:31
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.
RT на русском 07:32
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

RT на русском 03:47
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Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской

Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
RuNews24.ru вчера в 08:47
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
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Политика

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова избран председателем совета директоров "Роснефти", сообщила компания.
Интерфакс 02:55
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Происшествия

В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня

РИА Новости 08:36
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Происшествия

В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения

Вести.Ru вчера в 23:10
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Общество

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334 взамен Superjet

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Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
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Происшествия

Опубликовано видео задержания нападавших на инкассаторов в Красноярске

МВД опубликовало кадры, как сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая.
РИА Новости 09:41
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Происшествия

В Измалковской больнице закрыты три отделения из-за коронавируса

По предписанию Роспотребнадзора в Измалковской районной больнице закрыты для приёма на лечение хирургическое, терапевтическое и детское отделения.
LipetskMedia.ru 07:56
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Энергетика

«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии

"Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год.
Вести.Ru 07:03
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Происшествия

В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов

В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Футбол

Месси обошёл Роналду в списке самых дорогих футболистов

Форвард «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду занял только 70-ое место – 62,8 млн евро.
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Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
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В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
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Общество

У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

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