Общество
32CARS.ruГлава BMW в РФ заявил о начале восстановления авторынка
Тойхерт заявил, что не верит в пессимистичный прогноз о падении авторынка по итогам 2020 года на 30-50%. По его мнению, промежуточный сценарий заключается в падении порядка 15-30%, и не сомневается, что компания справится лучше, и продажи ее снизятся на 10%-15%.
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В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.РБК06:54
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Описаны опыты по скрещиванию людей и животных
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Место с самым чистым воздухом выявлено на Земле
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Президент России Владимир Путин выступил в поддержку идеи создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
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Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.
REGNUM 08:44
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Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
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Российская газета 00:07
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Минздрав меняет правила освидетельствования для водителей Минздрав отказался от идеи проверять водителей на хронический алкоголизм, выявляя в крови специальный СDT маркер.
Коммерсантъ 05 июня в 16:45
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
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Никита Михалков заявил, что глава Сбербанка Герман Греф сумел добиться уничтожения традиционного образования в России, продвинув программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу.
Ридус вчера в 12:25
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«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
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Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
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В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
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В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов
В Минтрансе отметили, что ведомство будет предпринимать все усилия для выполнения противоэпидемиологических мер при восстановлении авиасообщения внутри страны.
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Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной
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Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
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