В России прослеживается тренд на восстановление рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

с чего всё началось

Тойхерт заявил, что не верит в пессимистичный прогноз о падении авторынка по итогам 2020 года на 30-50%. По его мнению, промежуточный сценарий заключается в падении порядка 15-30%, и не сомневается, что компания справится лучше, и продажи ее снизятся на 10%-15%.

Глава BMW в РФ заявил о начале восстановления авторынка

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