Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
News.ru
News.ru

Глава БПЦ попросил Лукашенко остановить насилие

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал президента страны Александра Лукашенко остановить насилие. По его словам, власти республики и общественность должны вместе искать мирные пути разрешения кризиса, сообщает пресс-служба экзархата.В источнике
С чего всё началось
В то же время белорусское государственное информагентство БелТА сообщает
, что митрополит Павел призвал белорусов к «сдержанности и мудрости» и заявил о недопустимости использования крестных ходов в политических целях.
РБК07:25
Подробнее о событии
РИА Новости

Митрополит Минский призвал сделать все, чтобы в Белоруссии воцарился мир

РИА Новости07:45
Коммерсантъ

Глава Белорусской православной церкви призвал остановить насилие

Коммерсантъ06:30
ТАСС

Глава Белорусской православной церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране

ТАСС07:00
RT на русском

Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

RT на русском06:51
Известия

Глава белорусской православной церкви призвал граждан к сдержанности

Известия06:50
РБК

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

РБК07:25
Life.ru

Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

Life.ru07:21

В ВОЗ назвали возможные очаги коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса.
Lenta.ru23:42

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33
2