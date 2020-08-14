Глава БПЦ попросил Лукашенко остановить насилие
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Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал президента страны Александра Лукашенко остановить насилие. По его словам, власти республики и общественность должны вместе искать мирные пути разрешения кризиса, сообщает пресс-служба экзархата.В источнике
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