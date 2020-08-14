Глава Белорусской церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране
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Сделать все, чтобы остановить насилие, призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко глава Белорусской православной церкви Митрополит Павел 14 августа, передает TUT.BY.В источнике
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