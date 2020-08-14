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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Глава Белорусской церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране

Сделать все, чтобы остановить насилие, призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко глава Белорусской православной церкви Митрополит Павел 14 августа, передает TUT.BY.В источнике
С чего всё началось
В то же время белорусское государственное информагентство БелТА сообщает
, что митрополит Павел призвал белорусов к «сдержанности и мудрости» и заявил о недопустимости использования крестных ходов в политических целях.
РБК07:25
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Lenta.ru

Глава Белорусской православной церкви попросил Лукашенко остановить насилие

Lenta.ru07:34
РБК

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

РБК07:25
Life.ru

Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

Life.ru07:21
RT на русском

Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

RT на русском06:51
Известия

Глава белорусской православной церкви призвал граждан к сдержанности

Известия06:50
Коммерсантъ

Глава Белорусской православной церкви призвал остановить насилие

Коммерсантъ06:30
ТАСС

Глава Белорусской православной церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране

ТАСС07:00

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Белорусские правозащитники призвали прекратить пытки задержанных

Ссылаясь на часть 3 статьи 25 белорусской Конституции, в которой говорится, что никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению, правозащитники призывают прекратить жесткое обращение с задержанными.
ИА Красная Веснавчера в 11:24